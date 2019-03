On aeg vaenukirves maha matta

Neli aastat tagasi hakati tõsisemalt arutama uue gümnaasiumihoone rajamist. Minu esimene mõte oli selline, et kuna linnas on kaks väga head tugevat gümnaasiumi ja linna ümbruses mitu hea tasemega omanäolist kooli, miks meil üldse seda riigigümnaasiumi vaja on. Kui maakonnakeskustes hakkasid gümnaasiumihooned kerkima, sain aru, et varem või hiljem tuleb see ka Rakvere linna.