Tänasest saab kandideerida Eesti suurimal ettevõtluskonkursil  

Ettevõtluskonkurss sisaldab endas kahte konkurssi.

Ettevõtluse auhinda annab välja EAS koos Eesti Tööandjate Keskliiduga. Selle konkursi raames selgitatakse 2019. aastal välja parimad ettevõtted viies valdkonnas: aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta välisinvestor, aasta disaini rakendaja ja aasta pereettevõte. Konkurss "Ettevõtluse auhind 2019" on riigi kõrgeim tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele.

EAS-i juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on konkursil osalemine hea võimalus pingelisel tööjõuturul silma paista. Tema sõnul on konkursil lisaks majandusnäitajatele väga olulised ettevõtte väärtused, organisatsioonikultuur, uuendusmeelsus ja panus ühiskonda. "Kui olete hoogsalt eksporti kasvatanud, arendanud välja innovaatilise toote või teenuse, juurutanud edukalt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid või on teil rääkida mõni muu edulugu, siis kutsun igal juhul üles kõiki ettevõtteid osalema," ütles Ivask.

"Eesti tööandjad edendavad siinset elu. Sama teevad iga päev ka meie õpetajad, arstid, riigiametnikud ja teised, kes peavad Eestit oma koduks. Ilma ettevõtjateta poleks Eesti riiki, ilma Eesti riigita poleks Eesti ettevõtlust. Me anname endale aru, et Eesti riigi kestmine ja õitseng on ka meie, ettevõtjate õlgadel. Samas ei saa need olla ainult kohustused, vaid ka õigused saada selle eest aeg-ajalt tunnustatud. See on põhjus, miks tööandjad seda konkurssi toetavad," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eelmisel aastal võitis aasta ettevõtte tiitli Cleveron AS, kes oli parim ka aasta disaini rakendaja ja aasta uuendaja kategoorias. Veel olid võidukad Thermory AS (aasta eksportöör), Ecometal AS (aasta pereettevõte) ja Aston Synthetics (aasta välisinvestor).

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit koostab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal ning lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja ettevõtte suuruse arvestuses. Konkursi metoodika on välja töötanud Eesti konjunktuuriinstituut.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et konkurentsivõime edetabel toob esile ka ettevõtteid, kes avalikkuses tihti silma ei paista. "Paljud väikesed, keskmised, aga ka suured ettevõtted ei märka, et on omas valdkonnas väga edukad, või peavad oma saavutusi liiga väikesteks, et neid esile tuua," ütles Palts. "Konkurss mitte ainult ei tunnusta tublisid ettevõtjaid, vaid ka tutvustab nende mõju Eesti majandusele ning ühiskonnale," julgustas Palts ettevõtjaid märkama ning konkursil kandideerima.

2018. aastal olid konkurentsivõime edetabeli parimad Tallink Grupp AS (konkurentsivõimelisim suurettevõte), SA.MET AS (konkurentsivõimelisim väike- ja keskmine ettevõte) ning Callisto Group OÜ (konkurentsivõimelisim mikroettevõte).

Tegu on suurima era- ja avaliku sektori koostöös korraldatava konkursiga Eestis, kus igal aastal osaleb ligi 500 Eesti ettevõtet ning mille juured ulatuvad 1996. aastasse, mil tollase presidendi Lennart Meri eestvedamisel anti esimest korda välja tiitel "Välisinvestor 1995".