Rakveres avati uus lilleäri

Poe omanik Gerli Heek ütles, et keeruliselt ei tahtnud ta oma poodi nimetada. “Ise olen lill, elu on lill ja lillepoe nimeks sobib samuti Lill. Tegin poe enda jaoks ning sisustan nõnda, et minul oleks hea ja kliendil oleks hea,” rääkis Gerli Heek.