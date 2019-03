Haljala vallajuhid ametist priid

Enne tagasiastumisavalduse esitamist kõneles Vello Väinsalu, et viimase kuu aja jooksul on Haljala vallas peetud läbirääkimisi väiksemates ja suuremates seltskondades, moodustatud koalitsioone ja opositsioone, seistud nii oma mina kui ka rühma huvide eest. Aga oluliste asjade tehtud saamise eesmärgil – pidades silmas just suuri investeeringuid, mis eelkõige puudutavad koole – tuleks suuta üle olla oma pisikesest minast, vaadata kaugemale oma rühma huvidest ja mõelda suurelt.