Toetan keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni

Välistada variant ühe parteiga läbi rääkida ja näidata teisele juba enne läbirääkimisi rasvaste punaste joontega ette, millest RE ei tagane, on suur ülbus ning peab ütlema, et ka paras idiootsus. Kui sa isegi ei taha EKRE-ga koalitsiooni teha, siis kasuta teiste erakondadega läbi rääkides seda kaarti oma kasuks ära, aga ära lahmi.

Miks siis keegi ei taha RE-ga koalitsiooni teha? Eks seda teavad asjaosalised paremini, aga ju siis teatakse, et RE koalitsioonipartnereid kergesti petab, ja see pole ka ime, sest petta on saanud isegi omad.