Tapa endises sõjaväelinnakus, kus kunagi elasid Nõukogude armee ohvitserid, võib sattuda huvitavatele avastustele. Nii näiteks on seal ühe teejupi ääres traataiale kinnitatud kakskeelne tänavasilt, mis annab teada, et tegemist on Kosmonautide tänavaga. Ametlikult sellist tänavat Tapal enam ei eksisteeri.