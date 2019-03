ÄrpKris jõudis Eesti esimesel statistikavõistlusel Euroopasse

Kui Rakvere gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Merle Silla kuulis, et toimub õpilaste Euroopa statistikavõistluse riigisisene voor, mõtles ta kohe, et võiks kaheksanda klassi poisid Ärp-Johannes Vilu ja Kris Sipolaineni võistlustulle saata. Mõistagi, mõlemad noormehed on matemaatikas ässad.