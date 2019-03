Kevadsoe jõuab vaikselt kohale

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub loodest edelasse ja lõunasse ning tugevneb hommikuks 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi, hommikuks õhutemperatuur tõuseb.

Peipsi järvel pöördub loodetuul lõunasse ja puhub 3-7 m/s, hommikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 7-11, puhanguti 13 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 3-5 kraadi.