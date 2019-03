Sille Erala on pärit Lääne-Virumaalt Sõmerult, kuid on perega kodu loonud Järvamaale Allikjärve külla. Tegus naine on rajanud raamatupidamisteenuseid osutava firma OÜ Positiivne Tulem, mis on praktikabaasiks ka Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolile, samuti on tegev Raamatupidajate Kogus. Paar aastat on ta ettevõtte juures ka naisettevõtluse teabekeskus JÄRVA-NET. Ettevõtjana käivitas ta 2018 kohalike toodete turu Roosna-Alliku OTT, ta valiti mullu Allikjärve külavanemaks ning kutsuti ka Paide täiskasvanute keskkooli õpetama ettevõtluskursusel.