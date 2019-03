Ehitusinsener valis vaimuliku tee

Täna pärast jumalateenistust Väike-Maarjas ütles Rumm, et see ei olnud esimene tööpäev, vaid ta on õpetaja loal pidanud teenistust juba kaheksa kuud.

Rummu sõnul töötas ta Rakvere linnavalitsuses ehitusinsenerina 1990-ndate keskel ja selle sajandi alguses. Küsimusele, et miks valis vaimuliku tee, vastas Rumm, et me kõik oleme vaimulikud. "Meid kõiki on jumal puudutanud," sõnas ta ja lisas, et küsimus on vaid, kuidas me selle puudutuse vastu võtame.