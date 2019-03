Tapal arutati valla kolme aasta teehoiukava

Tapa elanikke kõnetab kindlasti plaan remontida põhjalikult Ülesõidu tänav koos ristmikega. Niipea see siiski ei toimu: projekteerimist tahetakse alustada järgmisel aastal ning koostööd loodetakse teha Tapa Haigla DP-ga. Koostöös maanteeametiga loodetakse rekonstrueerida Valgejõe puiestee ning Leina ja Õuna tänava ristmik, selleks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud läbiva transiidi meetmest rahastamise taotlus. Tulevikus on muu hulgas plaan ehitada kergliiklustee Uudekülast Porkunisse ja Tapalt Jänedale.