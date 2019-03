Süvenemise ainukordsus – kaduviku nimel

Mu süda valutab alati, kui andekas, märgilise tähendusega näitleja otsustab siirduda poliitikasse. Mul on hirm tema kaotsimineku pärast, kardan, et ta lõhustab oma ande. Andeks antud aastad on üürikesed, talendi arenemise ja arendamise aeg karmilt arvel. Olen veendunud, et tõeline loovisiksus mõjutab ühiskonda, mis koosneb ju inimestest, oma loomingu, elukutse kaudu. Aga tõsi seegi, et elukutse tuumast saab lahti öelda ka truult ametis käies.