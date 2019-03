Niskamäe naised vallutavad Läsna lava

Lavastaja Ene Pihol ütles, et suurepärases näidendis on palju maainimest puudutavaid elutõdesid, ent see on hästi nõudlik materjal. “Lugu tundus hirmutav ja raske, aga võtsime selle nüüd ette,” lausus ta.

Läsnal 82 aastat tagasi lavastatud “Niskamäe naiste” kohta leidis Ene Pihol oma kadunud onu piltide seast ühe foto. “Hella Wuolijoki kirjutas näidendi 1936. aastal. Väga kiiresti jõudis see siin harrastusteatri lavale. Vanad inimesed mäletasid, et see läks rahvale väga korda,” kõneles ta. Lavastaja sõnul on 12 tegelasega näidendi kesksetesse osadesse vaja tugevaid näitlejaid, kes rolli välja kannaksid, ja nüüd on selline nelik trupis olemas.

“Vanaperenaise osatäitja on meil ammugi – Ida Norvaiš, kes 78-aastasena teeb lavastuses võrratu rolli –, aga nüüd on tagasi tulnud noored naised, kes kunagi väikeste tüdrukutena tegid siin laval toredaid rolle. Koolid lõpetatud, on nad leidnud soovi ja võimaluse ka Tallinnast Läsnale proovi sõita,” rääkis Ene Pihol. “Mul on nii hea meel, et lava ei jää noortest tühjaks!”

Ene Pihol rõhutas, et loo lavale jõudmise eest on ta taas väga tänulik oma küla naistele Piret Mildebergile, kelle loodud on lavakujundus ja kostüümid, ning Ülle Lichtfeldtile, kes “käib abiks kohendamas” ja on näitlejatele suureks toeks.

Niskamäe meestrio. FOTO: Kaisa Nele Hendla

Ida Norvaiš Niskamäe vanaperenaise rollis. FOTO: Kaisa Nele Hendla