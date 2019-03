10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Geoloogid on kindlaks teinud, et Kunda lähedal, Toolsel, asuvad rikkalikud fosforiidilademed. Need on aga väga sobivaks tooraineks põlluväetiste valmistamisel. Toolse fosforiidi kasutamiseks on tehtud mitmeid ettepanekuid. Moskva keskasutustes otsustati rajada Kunda linna piires keemiakombinaat, mille võimsus ületab Maardu oma kuni 10 korda.

10 aastat tagasi

Virumaa kirjandusauhinna laureaat Merle Karusoo arvab, et kaitseingel tema õla kohal on hoidnud teda sattumast õigesse kohta valel ajal – nii teatrisse, mälusektorisse kui ka roosiaeda. Ta jääb pikalt silmitsema auhinnaga kaasnevat klaasiteost, millesse kunstnik Riho Hütt on jäädvustanud pärjatud teose “Kui ruumid on täis” hinge, ja ütleb, et see hakkab olema tema kodus aukohal.