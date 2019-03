Mundrikandjad on uue vormiga täitsa rahul

Maakonna noorsoopolitseinik Aleksei Osokin ütles, et esmalt saavadki uued vormid need, kes väljas ehk politsei keeli põllul tööd teevad. Üks erisus varasemate vormidega võrreldes on see, et käisele on ilmunud embleem, mis näitab kandja kuulumist kindlasse tööliini. Näiteks on oma embleem kiirreageerijatel, koerajuhtidel, lennusalgal, politsei eriüksusel K-komando. Kõik embleemi ei kanna, näiteks patrullpolitseinikul jääb parem käis märgita. Samas politseinik, kes on koolitatud merepäästes, saab sinna kinnitada SAR-i ehk otsingu- ja päästetööde embleemi. Politseis on kasutusel 12 eri embleemi.