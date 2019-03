10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kui kevad on südames

Südapäeval võtab võimu kevad. Päike paitab kukalt kaunikesti. Ent lumes sumpa ikka veel põlvest saadik. Öine külm ei anna järele. “Õitsengu” kolhoosis ei ole saanud paaril aastal käia. Ja vaat, kus vigur! Mõnes kohas ei tunne enam vanu paiku ära. Essust silma otse Varangule välja. Võsa vahepeal kadunud. 150 hektarit uudismaad astub põllumehe käsutusse. Varangu tee äärde hakkab kerkima uus sigalakompleks. 8 hoonet lüüakse lähematel aastatel püsti. Vahepeal on valmis saanud uus töökoda. Astun koos esimees Hundo Viluga sisse. Soojad ruumid on nüüd remontijatel. Paar traktorit lösutab sees. Eks seda pidevat kohendamist tuleb ikka ette. Muidu aga on remondi hooajaplaan täis. Lisaks ka 15 kohaga garaaž. Pole enam pakasega autode piinamist. Eriti aga meeldib mõnus duširuum. Hommikul mine või peoülikonnas tööle. Keskuse juures tikub keelele küsimus: “Kas ka oma visiitkaardile ei mõtle? See tähendab, et kaasaegset kontorit ei hakka ehitama.” “Miks mitte. Kuid iga asi omal ajal. Praegu näiteks oli ju töökoda tähtsam.” Peaagronoom Villu Müüripealiga saad kokku nagu tellimise peale. Oli ju õigupoolest külaskäigu eesmärgiks see, kuidas “Õitsengu” põllumees kevadele vastu läheb. Agronoom lööb märkmiku lahti: “Seeme on klassis. Omakasvatatud heinaseemet parasjagu.” Tänavune kevad tikub hilinema. Kõik, mis nüüd teha annab, tuleb ära teha. Jah, kevad on südames ...