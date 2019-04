Märtsi lõpus peeti Rakvere valla Roodevälja küla Terminali tee 12 kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendav avalik arutelu. Tegemist on kinnistuga, mille maaomanikuks on praegu Roodevälja Terminal OÜ ja hoonestusõigus on T.R. Tamme Auto OÜ-l, kes on ühtlasi rentnik. Mõlemad ettevõtted tegelevad kütuse ja bituumeni käitlusega.