Tapa noored tõstjad pälvisid Järvamaa meistrivõistlustel medaleid

Noormeeste U15 arvestuses võitis mäekõrguse eduga esikoha Roomet Väli. Rebimine (93) ja tõukamine (112) andsid kokku 228,34 punkti ning kindla esikoha nii mälestusvõistluste kui ka Järvamaa meistrivõistluste arvestuses. 13-aastase noormehe tulemus purustas ka eelmised Eesti rekordid U13 vanuseklassi 81+ kehakaalus. U17 neiude seas rebis Kaisa Kivirand 53 ning tõukas 58 kilogrammi. Mälestusvõistlustel andis see tulemus piigale teise ning meistrivõistlustel esimese koha.

“Ühe kulutusega kaks võistlust,” märkis tõstjate treener Ahti Uppin ja lisas, et nädal enne Albu võistlust katsus Roomet Väli ka Leedus jõudu. “Siis ta rebis 92 kilo. Muidugi läksime kilo rohkem üritama. Ettevalmistus on tehtud,” avas treener tagamaid. Leedus läks noorel tõstjal tõukamine aia taha ning nüüd oligi kodumaal võimalik see tasa teha.