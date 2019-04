Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg

„Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti alguse saada tulekahju, mis on ohuks nii loodusele kui ka inimestele ja nende kodudele. Samuti seavad maastikupõlengud ohtu madalas heinas elutsevad loomad, näiteks siilid ja pesitsemist alustanud linnud, kes tulekahjus hukka saada võivad,“ ütles Tagne Tähe.

Alates märtsi algusest on toimunud üle 130 metsa- ja maastikutulekahju ning tulekahjude arv maastikul on kiirelt kasvamas. Kui märtsis toimus metsas ja maastikul kokku 60 tulekahju, siis aprillis on ainuüksi mõne päevaga toimunud juba üle 55 tulekahju.