Urve Tinnurist sai ametlikult kirjanik

Kuivõrd oluline on teie jaoks olla kirjanike liidu liige?

Otseselt oluline see minu jaoks pole, sest kohe kindlasti ei ole ma nüüd rohkem kirjanik, kui olin seda tänini. Küll aga lisab kirjanike liitu kuulumine iseteadvust, tõstab enesehinnangut ja laseb end teada-tuntud tegijate kõrval võrdväärsemana tunda. Igasugune kuulumine, olgu siis perekonda või mingisse liitu, kingib ju lohutava küünarnukitunde, annab teadmise, et me pole oma tegemistes omapäi, vaid et keegi justkui valvab meie üle.

Kuidas üldse saadakse liidu liikmeks?

Liikmestaatuse taotlemiseks oli vaja avalduse ja CV kõrval lisada kahe liitu kuuluva kirjainimese soovitused. Juhatus tahtis põhjalikult tutvuda ka mu loominguga, seega võttis kogu protseduur aega rohkem kui neli kuud.

Kuidas ametlikult tunnustatud kirjanikustaatus – lugejate jaoks olete kirjanik ammuaastaid! – saab või võib mõjutada teie elu ja loomingut?

Ei usu, et see mu elu või loomingut mõjutab. Kui, siis seab see mulle vankumatu väljakutse hoida latt kõrgel, mitte hakata staatuse aupaistel endale järeleandmisi tegema, mistõttu võib kannatada mu loomingu kvaliteet.

Olete viljakas ja hinnatud autor – miks ei astunud te liitu juba varem?

Üritasin liitu astuda juba mõni aasta tagasi, ent siis sain vastuseks, et ma ei kogunud vajalikul arvul poolthääli. Olin toona pisut imestunud, sest arvasin, et paarkümmend raamatut peaks olema piisav pagas, et kirjanike liitu kuuluda, mitte aga see, mitu inimest koosolekul kätt otsustavad tõsta.

Äraütlemisest tekkis pisuke ebakindlus, ei söandanud kohe uuele katsele asuda. Aja jooksul jõudsin oma soovi juba ära unustada, kuni mu kirjastaja Tõnu Lember selle mulle meelde tuletas.

Mis on värskel kirjanike liidu liikmel töös ja ilmumas?

Hiljuti lõpetasin uue romaani “Õed” käsikirja, mis on kirjastusele Canopus tänaseks ka üle antud. Raamatu tegevustik hõlmab aastaid 1944–1953 ning lahkab kahe õe elu keerdkäike.