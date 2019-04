Nädala kaja: elavad mänguasjad

Kolmikliidus on kõige enam pidanud valijatele antud lubadustest loobuma EKRE. Tähelepanu väärib selle juhi Mart Helme sõnavõtt, kus ta ütles, et poliitikas on vaja kavalust, ja ta ei hakanud varjamagi – alatust. Ja kui antud lubadusi ei saa täita otse, siis otsitakse teisi võtmeid seni suletud lukkude avamiseks. Seega on tulevaselt valitsuselt oodata vägevat etendust. Kogu rahva raha eest.

Sel nädalal täitis president oma lubaduse ja tegi valitsuse moodustamise ettepaneku Kaja Kallasele kui valimised võitnud reformierakonna juhile.

Kindlasti on inimesed vaid mänguasjad ­eluaegset vangla­karistust kandvale sarimõrvarile Juri ­Ustimenkole.

Varem on sahistatud, et Kallas kavatseb oma plaanidesse pikkida palju keskerakonna lubadusi, seades sellega parlamendis hääletamisel kentsakasse olukorda keskerakonna ja selle juhi Jüri Ratase.

Lühidalt kokku võttes on enne valimisi inimestele, poliitikute keeli valijatele antud lubadused vaid mänguasjad, mis pakuvad huvitavat tegevust. Nii muutuvad ka inimesed poliitikute käes leludeks. Ja lõppude lõpuks on poliitikudki inimesed, kasutades üksteisega mängimisel kavalust, ja kui vaja – alatust.

Kindlasti on inimesed vaid mänguasjad eluaegset vanglakaristust kandvale sarimõrvarile Juri Ustimenkole. Lõppeval nädalal astus mitu inimest tapnud mees järjekordselt kohtu ette. Süüdistatuna katses tappa vangivalvur. Ustimenko lõi žiletiterast valmistatud ründevahendiga 50-aastast mundrikandjat kaela ja kätte. Samuti süüdistatakse teda ähvarduse tegemises ühele vangivalvurile, keda ta varem oli tappa üritanud.

No mis see kohus talle siis karistuseks määrab? Teise eluaegse vanglakaristuse? Nagu Ameerika ühendriikides, kus mõistetud vanglakaristuse kestust mõnikord kolmekohalise numbriga tähistatakse. Kui see pole naeruväärne, siis mis see on? Või määrab kohus Ustimenkole hoopis mõne tingimisi karistuse? Naerma ajab, aga ka nutma.

Ustimenkol pole ju midagi kaotada. Ja nii üritabki ta tegelda oma meelistegevusega – inimeste tapmise ja vigastamisega. Et tuua pisutki päikest vanglahalli argiellu. Ja alanud kohtuprotsess on tõenduseks, et tema jaoks on see mäng jätkuvalt võimalik.