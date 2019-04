Tamsalu korvpallurid said esiliigas šokk-kaotuse

"Taktika töötas, poisid võitlesid ja olid tublid ning pidasid distsipliinist kaitses kinni," märkis võitjate peatreener Valdo Lips, kes tuletas samas meelde, et tegemist oli siiski alles seeria esimese vaatusega. "Võit tuleb siis, kui võidame ka teise mängu. Arvan, et vastas on tugev võistkond, kes seda asja kindlasti niisama ei jäta. Nad teavad samamoodi, et teises mängus algab kõik jälle null-null seisult. See, et me esimesel korral neist üle olime, ei tähenda enne järgmise mäng algust mitte midagi. Vastane tuleb kindlasti hirmsa tahtmisega meile peale."