Esmaspäev toob vihma ja lörtsi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Ida-Eestis puhub lõunakaare-, Lääne-Eestis läänekaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0-4 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on jäävabas osas on 0,3-0,7 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 2-4 kraadi.