Riigikogus alustas tegevust Ida-Virumaa toetusrühm

"Ida-Virumaa on eriline piirkond nii oma töötuse määra, väikeste palkade kui ka inimeste keelelise koosseisu poolest. Erilised vajavad ka rohkem toetust. Seda enam, et kohalikud inimesed ootasid koalitsioonilepingult märksa suuremat tähelepanu, kui nad reaalseid said. Seal puuduvad näiteks paremate ühendusteede rajamise tähtajad ja katteallikad. Samuti ei ole juttu põlevkivi ressursitasude suuremast maakonda tagastamisest," ütles Raik.