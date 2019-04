Scandagra Eesti tegevjuhiks saab Margus Venelaine

Venelaine on üle 20 aasta töötanud erinevatel strateegilistel positsioonidel, millest viimased seitse HKScan Estonia Baltikumi kommertsdirektorina. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis metsanduse eriala.

Scandagra Eesti AS on Scandagra Group AB tütarettevõte. Scandagra Groupis on kokku 346 töötajat ja 2018 müügitulu oli 322 miljonit eurot. Scandagra Group AB omanikud on põhjamaade suurimad põllumeeste kooperatiivid Taani DLG ja Rootsi Lantmännen.