Maraton: kuus filmi kolme tunniga!

Filmis “Kallis sõber, sind austan” aastast 2010 mängib Riksi Tarmo Tagamets. Filmiüliõpilase Ove Mustingu humoorikas lugu räägib kahe ääremaal tühjaks jäänud külas elava naiivse mehe sõprusest, kellel on “kerget raha” taga ajades reaalsustaju kadunud. Oskar (Jaan Pehk), kes on tüdinud naise (Maive Käos) tänitamisest, tegeleb joonistamisega. Riks (Tarmo Tagamets) otsustab sõbra kaasata uude tulusasse ärisse – jahipidamisse. Kuhu nad sellel teel välja jõuavad, paljastub 19-minutilise filmi lõpus.

Filmiüliõpilaste rühmatööna valminud 20-minutiline lühimängufilm “Protsess”, kus advokaati mängib Volli Käro, on omamoodi unenäoline armastuslugu. Peakangelaseks on pangaametnik Josef K (Mart Aas), kes ühel hommikul arreteeritakse oma kodus teadmata põhjustel. Algab absurdne protsess, mis viib fataalse lõpuni. Või alguseni. Kas unenäos sooritatud kuriteos võib keegi olla süüdi? On unenägu, mis pole unenägu, reaalsus, mis ei ole reaalsus, surm, mis ei ole surm, igatsus, mis loodetavasti on igatsus.

Filmiüliõpilase Mart Rauna 16 minutit kestev bakalaureusetöö “Mehele parim” räägib noore mehe väärtushinnangutest ja vastutustundest. 30-aastane Margus (Margus Grosnõi) elab poissmehekorteris koos kahe noormehega (Hendrik Toompere jun ja Mikk Jürjens) lõbusat elu, käib tööl vaid kohustusest ja arvab, et mõttetud tegevused muudavad kõiki paremateks inimesteks. Vahepeal on Margus aga pereisa rollis oma naise (Lee Trei) ja kahe lapse juures, kus temas tärkab vastutustunne.

Filmiüliõpilase Giampietro Balia lühimängufilm “Ainult meie kolm” kõneleb kahest teismelisest, kes saavad pärast oma isa surma teada, et nende ema on hoopis nende kasuema. Pärast Liisu (Jaune Kimmel) ja Andrese (Märten Metsaviir) isa surma ilmub ootamatult nende ellu Helen (Kersti Heinloo), kes väidab, et oli nende isa hea sõber ja on nende bioloogiline ema. Regina (Epp Eespäev), laste kasuema, pole selle üle sugugi rõõmus, et Helen äkitselt välja ilmus. 29 minuti jooksul selgub, kuidas asjad arenevad.