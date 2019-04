10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kõige raamatukogulikum raamatukogu

Rakvere rajooni raamatukogude töötajad olid külaliseks Kadrina Keskkoolis sm. Oleski juures, sest seal on meeldivalt mugav ja arukalt asjalik töökorraldus, kaunilt kujundatud ruum ja sõbralik perenaine, kellel on rikkalikult töökogemusi. Koolis on 565 õpilast. Neist kasutavad raamatukogu 492 last.

Mittelugejatele tehakse kannatlikult individuaalset selgitustööd. Raamatufond läheneb 6000 eksemplarile. Tellitakse 63 nimetust ajalehti ja ajakirju, mille kohta peetakse kartoteeki.

Raamatukogu on kujunenud uute teadmiste hankimise allikaks õpilastele ja pedagoogidele. Hoolega kogutakse teatmekirjandust, mille kohta on samuti koostatud kartoteek. Lastele õpetatakse teatmefondi kasutamist võistluste ja viktoriinide kaudu. Bibliograafiatunnid on vanuseastmete kaupa kõigis klassides.

Raamatukogulikud üritused korraldatakse põhimõttel – iga uus üritus olgu eelmisest parem. Suur kasvatuslik väärtus on raamatuaruteludel. Ka kohalikud raadiosaated tehakse raamatukogus.

Raamatukogu päevik jutustab veel paljustki huvitavast ja kasulikust, aga kas suudabki üks dokument peegeldada seda entusiasmi, hoolt ja armastust, millega sm. Olesk oma tööd teeb? Seal kuuldu-nähtu põhjal võib julgesti öelda, et Kadrina Keskkoolis on teiste koolidega võrreldes kõige raamatukogulikum raamatukogu. See lööb silmad ette ka enamikule meie külaraamatukogudele.

10 aastat tagasi

“Õnne 13” intriigid jõudsid siia

Eesti vanima ja populaarseima teleseriaali “Õnne 13” selle hooaja viimane võttepäev tehti üleeile hilisõhtul Rakveres, kus Aqva veekeskuse basseinis käis tõeline märul.

16. mail eetrisse jõudev selle hooaja viimane osa näitab, kuidas Harry Ahvenat kehastav Tõnu Kilgas, tema poega mängiv Anti Kobin Are Prillopi (Ülle Lichtfeldt) pärast vees, riided seljas, madistavad.

“Lõpuks saab ka action’it,” naeris Kilgas, kes on seriaalis kaasa teinud kõik 16 hooaega. Tõnu Kilgas imestas isegi, kuidas aeg on lennanud.

“Uskumatu, et kogu aeg on see seriaal olnud vaadatavuse tipus,” imestas ta. Kui tavaliselt on võtted pühapäeviti-esmaspäeviti Tallinnas või selle ümbruses, siis seekord tuldi põhikohaga Rakvere teatris töötava Ülle Lichtfeldti ettepanekul Virumaale.