Järgmine nädal tuleb päikeselise ilmaga

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul võib kohati vähest vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kohati 7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval katab Eestit kõrgrõhkkonna loodeserv. Pilvi on vähe ja ilm sajuta. Tuul on enamasti nõrk ja valdavalt lõunakaarest, rannikul teeb briisituult. Öösiti on sooja 1-6 kraadi, päeval 15-19 kraadi, meremõjuga rannikul 10 kraadi ümber.