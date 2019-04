Vähemalt kuni kolmapäevani püsib vähese pilvisusega või selge sajuta ilm- Ööl vastu esmaspäeva on õhutemperatuur 0..+5°C, järgmistel öödel tõuseb see kraadi-paari võrra. Esmaspäeva päeval on sooja 14-18 kraadi, teisipäeval-kolmapäeval on on veel natukene soojem. Rannikul võib temperatuur jääda 10 kraadi piiresse.