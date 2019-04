Viru-Nigula vallavanem Einar Vall­baum rääkis, et plaan on muuta Kunda linna kuvandit. “Kunda on maakonna merevärav. Linn tuleb kujundada samamoodi: siin on merevärav,” ütles Vallbaum. Kaunistused lähevad peale Kunda Viru-Nigulasse ja Aserisse. Need telliti Kiili Betoonist.