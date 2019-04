Ministrikandidaat tunnistab, et oli autoroolis jääknähtudega

"Elus on irooniat ja tragikomöödiat. Tähistasin 3 märtsil Rakvere EKRE valimispeol ühist head tulemust. 4. märtsi hommikul vara käisin duši all, tundsin ennast hea tervise juures olevat ja asusin tööle sõitma. Kahjuks hindasin olukorda veidi valesti ja andsin politseile puhumisel testinäidu eelmise õhtu jäägina 0,14. Väga paha lugu, siiralt," tunnistas Marti Kuusik ning lisas, et ametivõimud pakkusid võimalust liituda kasuliku liiklusohutusprogrammiga, mida ta ka tegi. Selle puhul karistust ei rakendata.