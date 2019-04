Kaljulaid kutsus üles sajale vihavabale päevale

Kaljulaid sõnas täna, et varem oli tavaks anda uuele valitsusele sada kriitikavaba päeva, kuid see komme kipub sel sajandil kaduma.

"Kutsun täna siin seda valitsust ametisse nimetades võtma 100 vihavaba päeva. Kutsun üles poliitikuid, kutsun üles kõiki, kes harjunud kas internetis, tänaval või muul moel viha ja mõistmatust külvama. Ma usun, et see on võimalik. Ma tahan uskuda Eestisse, kus ka selle 100 päeva möödudes on meil tee edasi. Tee Eestile, kus on vähem viha ja hirmu," rääkis president.