Tasahilju värvus see tumedaks ... Siis tõmbas lennukisaba taevasse juti, jagades laotuse justkui kaheks. See jälg on alati olnud sümbol, vabaduse tähis. Sel õhtul iseäranis, sest tulin vaatamast ooperit inimestest. Riigist. Kestmise väest.