Politsei otsib 65-aastast Olgat

Täna sai politsei teate, et lähedased ei ole ühendust saanud Tapa linnas elava Olgaga. Naine lahkus oma kodust esmaspäeval ajavahemikul kell 8 kuni 13. Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni ning seetõttu ei ole võimalik naise asukohta ka positsioneerida.

Olga on ligi 150 cm pikk ja kõhna kehaehitusega, tal on hallid juuksed. Naisel on liikumisega raskusi, ta kõnnib aeglaselt ja veidi küürus. Kodust lahkudes oli Olgal seljas heleroosa jope ning tumesinised teksapüksid ja valged tossud.