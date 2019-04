Targutusministeeriumi soovitused lastevanematele

Hiljuti kirjutas Rakvere Raipe tütarväljaanne Virumaa Teataja, et maanteeamet ning maksu- ja tolliamet saatsid koolidesse kirja, milles on loetletud hulk näpunäiteid õpetajatele, kes peavad kontrollima bussifirmade maksekäitumist, juhtide kainust jms. RR sai jälile järgmisele saadetisele, mis tuleb targutusministeeriumist ja on suunatud lastevanematele.