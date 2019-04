10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Missuguseks kujuneb koolilaste suvine puhkus?

Esmajärjekorras tuleks selle küsimuse lahendamisel lähtuda kooli komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni seisukohtadest, nende arvamustest ja ettepanekutest. Suviste ürituste planeerimisel ja kordaminekul on kaaluv osa lastevanemate komitee ja kooli šeff-asutuste kooskõlastatud tegevusel, majandusliku baasi loomisel. Rakvere I Keskkooli arvukas õpilaspere valgub suveks laiali mitmesuguste planeeritud eesmärkidega: kes teatud ajaks tööle või vanematega koos puhkusele, kes matkaradadele või laagrisse. Enamik vanemate klasside õpilasi leiab tegevust kodukolhoosis või -sovhoosis, osa siirdub tööle Eesti Õpilaste Töömalevasse ja pioneerilaagritesse. Koolikollektiivi organiseeritavate ürituste kandvaks osaks peab olema komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni loov initsiatiiv: mida ja kuidas teha? Rakvere I Keskkooli noortele on kavandatud puhkelaager Mahu rannas, kus alg- ja keskastme õpilased klassikollektiivide kaupa veedavad puhkust juulikuus. Samas on mõeldud korraldada suvel veel pioneerimaleva ja komsomoliaktiivi laagrid. Seal jätkub võimalusi ka pioneeri-erialarühmadele suviseks tegevuseks ja lastevanematele nädalalõpu veetmiseks. Juunis on linnas elavatel kesk- ja noorema astme õpilastel võimalus leida huvitavat organiseeritud tegevust (matkad, ekskursioonid, lõkkeõhtud jm.) Rakvere linna majavalitsuse nr. 1 baasil.

10 aastat tagasi

Karl Orviku büst ootab pidulikku avamist

Geoloog Karl Orviku pronksist büst jõudis eile hommikul Rakverre ning võttis esialgu koha sisse Rakvere gümnaasiumi direktori Aivar Pardi kabinetis. Puidust postament, millele kuju asetatakse, on valmistamisel. Büsti asukohaks saab Rakvere gümnaasiumi raamatukogu, kus praeguste plaanide järgi peaks 22. mail toimuma pronkskuju pidulik avamine, kuhu SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemetsa sõnul plaanitakse kutsuda Karl Orviku poeg Kaarel Orvik, skulptorid Ilme ja Riho Kuld ja kõik need, kes annetuste näol oma õla kuju taastamisele alla panid. Et kuju taastati ühise raha eest, peaks see Ants Leemetsa arvates saama omale uue koha avalikus ruumis, kus kõik inimesed seda näevad. “Me leidsime, et kool on õige koht. Seal ta oli ja sinna läks ta tagasi,” lausus Leemets. Koha, kuhu skulptuur paigutatakse, vaatas üle ka Rakvere linnakunstnik Jule Käen, kes leidis selle ühele teadlasele igati sobiliku olevat. “Ta siis kenasti jälgib ka lugejaid, kes seal toimetavad,” ütles Käen.