Nädala kaja: mõisted selgeks

Retoorika on aga üldlevinud definitsiooni kohaselt suulise ja kirjaliku kõne oskusliku ja tõhusa loomise ja edastamise teooria, tehnika ja kunst. Nii et kui räägime ühe erakonna retoorika muutumisest pärast valitsusparteiks saamist, kas siis tähendab see seda, et hakatakse oma ideid mingil teisel moel levitama? Pigem muutub propaganda, mitte retoorika.

Uus valitsus sai ametisse ja alustab esmaspäeval tegeliku tööga. Eks ole näha, kui palju muutuma hakkab. Riik on nagu raske kaubarong, mille pidurdamine või paigalt saamine on päris aeganõudev protsess.

Selge on see, et valitsuses ei saa käituda valimatult oponente sopaga üle valades ja pelki loosungeid lehvitades. Valimiste ajal see töötas ja töötab ilmselt edaspidigi, kuid valitsusvastutus eeldab märksa tsiviliseeritumat käitumist. Kui seda vaid leiduks.

Ansambli Sõpruse Puiestee kunagist menulugu meenutades: “... meile on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid / ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head / ja on ju tore elada siin ime-imelises ilmas / kus lihtsalt ei saa teisiti kui rõõmustama peab ...”

Praegu, mil valitsus ei ole veel tööle asunud, jääb üle rõõmustada väljaütlemiste peale, et kultuuriasutusi kinni ei panda ja sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule. Hea seegi.

Meie oma minister Marti Kuusik, kes on olnud nii Rakvere linnavalitsuse kui ka linnavolikogu liige, võiks aga kodulinna tundma õppida. Kui uudis tema linnatänaval kihutamisest ja napsusest peast autoroolis avalikuks tuli, väitis mees, et lugu juhtus Ilu puiesteel. Eile pärast Virumaa Teataja Ilu puiesteel tehtud testsõiduvideo avalikustamist helistas vastne ministrihärra toimetusse ja teatas, et politseile jäi ta vahele hoopis F. R. Kreutzwaldi tänaval.