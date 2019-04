Õigeuslikud ja vanausulised tähistasid ülestõusmispühi

Praegu on ülestõusmispühad õigeusklikel ja ka vanausulistel. Kristuse ülestõusmise püha ehk paasapüha on kirikukalendris suurim püha, mis on pühendatud Jeesus Kristuse surnuist ülestõusmisele kolmandal päeval pärast tema ristisurma.