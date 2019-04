Kaliküla kadakavälu hoiab kohalikke ärevil

Kaliküla raietööst järele jäänud puude- ja põõsarisu on küll ära koristatud, kuid inetud tüükad laiuvad edasi. 40 aastat kalikülalane olnud Maie Kõiva on asjaga leppinud – ei saa ju maha võetud toomingaid, pihlakaid ega kibuvitsu tagasi istutada. “Tegu on tehtud. See oli hirmus röövimine, tehku siis vähemalt plats korda,” sõnas Kõiva. Küll aga pole ta rahul sellega, et keskkonnainspektsioonist pole kirjalikule päringule suudetud seni vastust anda. “Miks ja kelle loal need kadakad raiuti? Miks seda tehti nii halvasti?” küsis Kõiva.