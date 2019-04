Nädala lõpu poole pöörab ilm jahedaks ja kohati võib lund sadada

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb. Alates Loode-Eestist hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 4–9, puhanguti 13 m/s, saartel pöördub tuul loodesse ja põhja. Sooja on 3–8 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning puhub 6–11, puhanguti 15, õhtul saartel kuni 17 m/s. Sooja on 4–9, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Reede öösel on pilves ilm. Sajab vihma, lörtsi ja lund, hommikul jääb sadu harvemaks. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd lääne- ja loodetuul 6–10, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 9–14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5–11, puhanguti 14–18 m/s. Sooja on 3–7 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb, puhudes 2–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni 5 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 4–9 kraadi.