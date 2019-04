Marti Kuusiku muusikaõpetajast eksabikaasa Karin Kuusik on igasugust vägivalda eitanud ning öelnud suisa avalikult, et toimuv häirib teda tõsiselt. Karin Kuusik on kahel korral murdnud käeluu, tema sõnul on tegu olnud õnnetusjuhtumitega. Eksnaise sõnu on kinnitanud kahtluse alla langenud minister, kes soovitas ajakirjanikul täpsustavate küsimustega naise poole pöörduda.