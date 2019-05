Kiri: kuidas teha tööturul esimene samm?

Tavaliselt leidub hooajatööd rohkem suvisel ajal – teeninduses, turismi valdkonnas või ürituste korraldamisel. Näiteks otsitakse inimesi batuute üles seadma, mängumaale instruktoreid või näitlejaid. Läbi aasta on hooajatööd rohkem tootmises ja laonduses. Hooajatööd pole keeruline otsida, kõikides tööotsinguportaalides on selle filtreeringu võimalus olemas.

Töövarjuks olemine on kindlasti üks parimaid viise saada aru, mida huvipakkuv töö endast tegelikult kujutab. Väga paljudes koolides on töövarjuks olemine üks kooliprogrammi osa, kuid üle Eesti on võimalik osaleda mitmesugustes projektides. Töö leidmiseks ei pea ootama mingit konkreetset sündmust, alati võib huvipakkuva töö andjale ise kirjutada ja selles on abiks noorsootöötajad, õpetajad või töötukassa karjäärispetsialistid. Tööandjad hindavad julgust ja pealehakkamist.