Sõnad, teod ja tegelikkus

Tõde on see, et kõik teavad midagi ja keegi ei tea mitte midagi. Hoolimata sellest, et Kuusik väidab, nagu oleks tegemist tema ministriametisse asumise järgse infooperatsiooniga, rääkisid naised saunas seda kõike juba jupp aega tagasi. Väikestes linnades keerleb ikka kuulujutte: kes kellega käib, kes palju joob või kellega abikaasat petab. Nii on ka Marti Kuusiku väidetava vägivaldsuse teema keerelnud paha haisuna väikeses Rakveres juba kes teab kui pikka aega, olenevalt asjaoludest kord vaibudes, siis jälle kerkides nagu tolm pärast lume sulamist. See on selline jutt, mida üks usub, teine mitte, sest “ta on ju nii tore inimene”.