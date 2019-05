Tapa vald toetab perearste tuhande euroga

“Tervishoid on riigi rahastada, aga omavalitsusel on õigus perearstide tegevust täiendavalt rahastada,” selgitas Tapa abivallavanem Ene Augasmägi. “Tapa vald on seda ka varem teinud, kuid toetus oli pisut väiksem – kuni 900 eurot aastas.”