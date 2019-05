Marko Pomerants: keegi peab Aseris eestööliseks hakkama

Tänavu kevadel, kui lumi sulas, sai keskkonnainspektsioon teate, et Aseris imbub pinnasest vikerkaarevärvilist vedelikku. See ei juhtunud seal kandis esimest korda ja reostuse allikas on ka enam-vähem teada: vana tellisetehase masuudimahutid. Inspektsioon saatis maatüki omanikule Aseri Sadamale ettekirjutuse, et viimane takistaks reostuse levikut merre, aga sadam vaidlustas selle ja kohus peatas ettekirjutuse täitmise.