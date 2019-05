Saksofonipäevalised timmivad meisterlikkust

Rita Mets rõõmustas, et juba aastaid kevadpäevadel osalenud muusikanoored ikka ja jälle soovivad siia harjutama tulla. "Kohtun nende imeliste noortega kaks korda aastas, kevadel Rakveres ja suvel Võsul. Kohati on selline tunne, nagu omad lapsed on koju tulnud," lausus ta. "Mõnest pisikesest ja arglikult piigast või poisipõnnist on nende aastatega saanud noor preili või ontlik noorhärra ja enam ei mängi ta alustajate ansamblis. Ja see ime on toimunud minu silme ees!"