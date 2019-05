Pealinnast piirilinna: põhjaranniku maalilised paigad ootavad kulgejaid

Aastaid kolm tagasi rääkis projekti “Pea­lin­nast pii­ri­lin­na” pea­koor­di­naa­tor Mar­git Pär­tel ettevõtjatega, et turistidele suunatud elamus- ja toiduteed on populaarsed, kuid põhjarannik on justkui kõrvale jäetud. Üheskoos nenditi, et potentsiaal on olemas. Mõeldud – tehtud. Esimest korda toimuv ettevõtmine annab võimaluse uudistada nii Põh­ja-Ees­ti loo­dus­kauneid paiku kui ka turismiobjekte.