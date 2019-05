Viha, armastus ja lootused voogavad lavalt

Lavastus põhineb 1919. aasta sündmustel Muhu- ja Saaremaal. See on viha, armastus, pettumused, hirm ja lootused kahes vaatuses. 1919. aasta veebruaris oodatakse mobiliseeritud noormehi Kuivastusse. Teadmatus ja segadus on suur. Piisab vaid mõne ässitaja ilmumisest, kui aastasadu mõisnike meelevallas elanud rahvas on valmis võitlema oma uue vabaduse eest. Selle nimel ollakse valmis tapma ja tapetud saama. Samal ajal käib Kuressaares valimisvõitlus, mille käigus ununeb Eesti riigi esindajatel taas rahvas ning tema heaolu.