Nädala kaja: ärevad ja põnevad ajad

See oli valik lõppeva nädala teemadest Virumaa Teatajas. Nagu ikka, leidus lugemist ja mõtteainet. Võibolla järgnevateks päevadeks isegi kuskile seltskonda jututeemasid. Igav kindlasti polnud. Vähemalt mitte lehetegijate vaatevinklist. Mõni uhas toimetuses suisa nii, et laup leemendas.

Ka varasemate lugude järellainetust oli lõppevas nädalas tunda. “Mida sina sellest Kuusiku loost arvad?” küsis kodutrepil mõnusat kevadõhku sisse hinganud naabrimees, kui end ühel hommikul lapsega kooli poole minema asutasin. Mõtlesin poolunisena: juba jälle! Küsisin vastu, mida minu arvamus muudab. Pakkusin variandina välja poliitilise mõrva ja stampvastuse, et eks aeg too asjasse rohkem selgust. Ühesõnaga, ümmargune jutt, mis naabri võimalikule teooriale ilmselt vajalikku kütet ei lisanud. Teda ära kuulata polnud kahjuks aega. Teinekord trehvame ja arutame. Igal juhul ebameeldiv ja -mugav, vastik teema, mida paraku olematuks ei muuda. Kahtlemata pälvib see moel või teisel veel tähelepanu.

Spordist võin seevastu naabritega alati juttu vesta. Millegipärast see teema neid suurt ei köida. Ega peagi köitma. Aga näiteks minu hinge närib teadmatus, mis valitseb Rakvere linna ja tegelikult kogu Lääne-Virumaa spordirahval kahe olulise pallimänguvõistkonna saatuse kohta. Nii RSK Tarvas korvpalli kui ka Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallimeeskond langetab tõenäoliselt uuel nädalal otsuse, kas ja kuidas edasi minnakse. See, mida kummagi klubi eestvedajad ja võtmeisikud lõpuks välja ütlevad, võib paljuski määrata siin kandis mõlema ala elujõulisuse. Ärevad pilgud on suunatud toetajate poole. Oskuslike, osavate palluriteta neid mänge edukalt ei mängi, ilma rahata aga üldse mitte. Loll oleks vist loota ka, et rahvaalgatuse korras kummagi satsi eelarvesse olulist lisa suudetaks koguda.