Mis jama selle Huiaweiga on?

Minu põlvkonna emad õpetasid meile, et abielus tuleb pingutada selle nimel, et sõprus kestaks elu lõpuni, ja uskuda, et on olemas truudus, mida ei murta. Emad õpetasid, et kui sul on kasvõi üks paar pesu, tuleb see õhtul ära pesta, sest puhtus on tütarlapse puhul väga oluline.